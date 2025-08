Alfredo è stato ritrovato: finisce l’incubo per i suoi familiari

AVELLINO- Il giovane avellinese di cui si erano perse le tracce a Milano e’ stato ritrovato. La notizia arriva dai familiari, la mamma era partita alla volta del capoluogo lombardo per partecipare alle ricerche. Il ragazzo sta bene, nonostante il fatto che per qualche giorno è stato lontano da casa. Il trentenne si era allontanato la sera del 27 luglio dalla Stazione Centrale di Milano, poco prima di prendere con il padre un treno per rientrare nell’avellinese. L’appello lanciato dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”. La sua valigia era stata ritrovata all’esterno. L’ultima segnalazione la sera del 29 luglio a Corsico.