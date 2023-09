IT-Alert in Irpinia il 12 settembre, i consigli della Prefettura. Dopodomani, alle 12 circa, in Campania ed in provincia di Avellino, si svolgerà la sperimentazione nazionale del nuovo sistema di allarme pubblico “IT-Alert” che, in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti, raggiunge i territori interessati dall’evento tramite un messaggio ai cittadini.

I cittadini presenti sul territorio, anche di passaggio o che stazionano in quel momento in Campania, riceveranno sui propri telefoni cellulari, se accesi, un messaggio con un suono differente da quello abituale per segnalare una potenziale allerta. Il messaggio rappresenta soltanto un test per verificare la funzionalità del sistema e non preannuncia alcuna emergenza.

Una volta ricevuto il messaggio di test non occorrerà fare nulla. Si raccomanda solo di compilare, a titolo volontario, il questionario on line disponibile all’indirizzo indicato nel messaggio stesso.

Il nuovo sistema di allarme pubblico è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e Province Autonome e con l’ANCI.

Le tipologie di rischio, che saranno oggetto delle segnalazioni del sistema IT-Alert, una volta conclusa la sperimentazione, sono le seguenti: maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali (dlgs 105/2015), precipitazioni intense.

L’invio del messaggio di test è necessario ad abituare i cittadini a identificare il suono del messaggio e la sua formulazione visiva.

La Prefettura ha sensibilizzato i sindaci a predisporre una capillare attività informativa dell’iniziativa a tutte le fasce della popolazione, evitando al contempo possibili allarmismi. Per tutti gli approfondimenti è a disposizione il sito del sistema nazionale It Alert a questo indirizzo https://www.it-alert.it/it.