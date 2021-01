Attualità Alcuni consigli prima di affittare casa a Napoli 28 Gennaio 2021

Tra le città ricche di storia, cultura e bellezze del luogo, dai paesaggi fino a quello che arricchisce le tavole, Napoli è di sicuro una delle realtà più famose sia in Italia che in tutto il mondo.

Patria di cultura, buona cucina e paesaggi da sogno, il capoluogo campano è anche una realtà da tenere in forte considerazione per quanto riguarda il suo ricco mercato immobiliare. Un mercato che è sempre pronto a venire incontro alle esigenze ed ai gusti di utenti ed agenzie specializzate.

Ma forse è il caso di fare una ricerca molto più mirata ed in linea con quelli che sono i nostri bisogni anche perché Napoli non è certo un paesello visto che sfiora il milione di abitanti!

Come si può fare dunque per trovare le migliori case in affitto a Napoli? Semplice, la risposta è il portale Wikicasa! Vediamo dunque assieme come funziona e quali sono i migliori consigli.

Prima di tutto va detto che Wikicasa è un portale che permette agli utenti di tutta Italia, Repubblica di San Marino ed isole incluse naturalmente, di visualizzare le migliori soluzioni abitative e agenzie immobiliari presenti nelle loro vicinanze andando a tenere conto di determinati requisiti di ricerca.

Con questi si intendono zone della città, tipologia di immobili, classe energetica, fotografie utilissime, descrizione, metri quadri, numero di locali e bagni ed il prezzo.

Ma invece di fare elenchi infiniti, aprire tantissime pagine web diverse o avere una mappa sotto mano, con Wikicasa avrete tutte queste informazioni con pochi click! Potrete anche utilizzare i tool di ricerca sulla mappa per visualizzare le abitazioni e le agenzie immobiliari più vicine a voi.

Facendo dunque una ricerca sulle case in affitto a Napoli, il portale vi mostrerà come ci sono più di 450 immobili in affitto distribuiti su più di una ventina di pagine di ricerca. Tra le zone ci sono centro storico, Bagnoli, Mercato, San Ferdinando, Fuorigrotta, Agnano, Miano, Secondigliano, San Giovanni a Teduccio, Piscinola, Posillipo, Marechiaro, Rione Alto, San Carlo all’Arena, Poggioreale, Vicaria, San Pietro a Patierno, Capodichino, Soccavo, Pianura, Traiano, Arenella, Vomero. Materdei e tante altre ancora sparse per il capoluogo partenopeo.

Tutti gli annunci di case in affitto sono corredati delle informazioni sopra elencate, che sono anche i principali canali di scelta dell’abitazione, di una descrizione dell’immobile e di più foto per far sì che si possa prendere la migliore decisione in sicurezza.

Inoltre va detto che gli immobili possono andare dal monolocale più piccolo e sobrio fino al quadrilocale più grande e spazioso andando poi a toccare altre soluzioni abitative come i rustici, gli attici, altri tipi di appartamenti, le case indipendenti, le ville, i loft, i box ed anche interi palazzi.

Tutto questo è possibile grazie ai “grandi numeri” di Wikicasa che vi mette sotto mano ben 14.000 agenzie immobiliari per un totale di più di 650.000 immobili opportunamente suddivisi nelle tipologie già citate.

Oltre alle opzioni di affitto e vendita, potrete anche visualizzare gli annunci di case all’asta o a nuda proprietà. Non perdetevi poi il blog costantemente aggiornato con tutte le ultime novità del settore!