Alcool alla guida e possesso di stupefacenti: scattano i controlli dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno denunciato per “Guida sotto l’influenza di alcool” tre automobilisti che, fermati in evidente stato di alterazione psicofisica, all’esito di specifici accertamenti sono risultati avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida. Oltre al deferimento in stato di libertà, ai predetti è stata ritirata la patente.

Denunciati inoltre per “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” un giovane di Venticano e uno di Bonito che, fermati alla guida delle loro autovetture, all’esito di perquisizioni sono stati rispettivamente trovati in possesso di uno sfollagente e di un’ascia che sono stati sequestrati.

Non è venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di segnalare alla competente Autorità Amministrativa un 20enne di Mirabella Eclano, sorpreso in possesso di una modica quantità di marijuana. I soggetti deferiti sono persone sottoposte a indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.