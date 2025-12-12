Al via l’era Siricio: domani primo consiglio comunale e poi start al natale con l’accesione dell’albero

Monteforte Irpino pronto a cambiare pagina. Nelle scorse ore, il sindaco Fabio Siricio ha firmato i decreti di nomina degli assessori che lo affiancheranno nella giunta per i prossimi cinque anni. I nomi saranno ufficializzati domani nel corso del primo consiglio comunale della nuova “era”, per rispetto dell’Aula. L’appuntamento è alle 16.30 presso Palazzo Loffredo. Oltre alle comunicazioni sul nuovo esecutivo, l’assise di domani prevede la convalida del sindaco e dei consiglieri comunali, l’elezione del presidente del consiglio comunale, la nomina della commissione elettorale comunale e la nomina della commissione dei giudici popolari.

La “prima” di Siricio coincide anche con le festività del periodo. Ed infatti domani sera, alle 18.00, il primo cittadino e la sua squadra, e tutto il consiglio comunale, daranno il via al Natale 2025, con l’accensione dell’albero posizionato dinanzi Palazzo Loffredo.

“Natale in comune” proseguirà domenica 14 dicembre con la “Festa di ringraziamento” (organizzata dalla lista “E’ Ora”) che avrà inizio alle 12.30 e che si terrà sempre a Palazzo Loffredo. Ci sarà animazione per bambini, degustazioni di prodotti tipici come lo scarpariello, e il dj set Live show Marcello Apicella.