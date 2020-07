Attualità Al via le riprese di “Surivanorok”, serie tv made in Irpinia 6 luglio 2020

Al via le riprese di “Surivanorok”, serie tv made in Irpinia, scritta e diretta da Modestino Di Nenna, prodotta da Nadyr srl in ollaborazione con Armarano Technology di Armando Marano, dVisuel di Daniel Di Meo e lo stesso Di Nenna.

Si parte da Volturara Irpina e Mercogliano. Sul set importanti nomi del cinema e dello spettacolo italiano come: Stefano Masciarelli, Corrado Oddi (che ha interpretato il ruolo del Giudice Falcone nel docufilm di Raicinema sul Magistrato), Antonio Fiorillo e tanti altri

interpreti di spessore. Attraverso la serie tv saranno messe in evidenza le bellezze naturali e culturali della provincia di Avellino.

Alcune delle scene si svilupperanno in luoghi suggestivi come quelli di Montevergine, la bocca del Dragone e la Ripe delle vie Ferrate di Volturara Irpina. I cittadini dei due paesi che ospiteranno la troupe e il cast della serie, potranno assistere dal vivo a scene di pura azione come: scalate su alture di circa duecento metri, conflitti a fuoco, inseguimenti tra automobili.

La serie tv “Surivanorok” è nata da un’idea di Di Nenna durante il lockdown ed è ispirata al Covid-19.