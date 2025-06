Al via la prima edizione di Vino al Borgo

In alto i calici per la prima edizione di “Vino al Borgo”, manifestazione enogastronomica promossa ed organizzata dall’associazione “Per Borgo Ferrovia”, con il patrocinio del Comune di Avellino, che andrà in scena dal 4 al 6 luglio in piazza Pasquale Venezia, nel cuore dello storico quartiere avellinese (a pochi passi dalla stazione).

Più di 40 stand ospiteranno cantine vitivinicole e punti ristoro per consentire ai partecipanti di godere delle prelibatezze del territorio irpino in un contesto dinamico, adatto sia agli addetti ai lavori che ai semplici appassionati. E ancora: dibattiti, interviste, presentazioni di libri e masterclass che vedranno tra i protagonisti alcuni dei nomi più prestigiosi e noti del panorama enogastronomico campano. Ogni sera, inoltre, spazio al divertimento e alla buona musica con le esibizioni live di gruppi legati alla tradizione irpina e regionale.

«L’associazione “Per Borgo Ferrovia” – afferma il presidente, Walter Giordano – nasce con l’obiettivo di rivitalizzare un’area della città che, dopo aver rappresentato per decenni il suo cuore pulsante, ha conosciuto spopolamento e abbandono. È un po’ la storia dell’Irpinia e in generale delle aree interne del nostro Paese che si ritrovano a combattere una vera e propria battaglia di resistenza per evitare che tante persone, soprattutto giovani, vadano via alla ricerca di nuove opportunità e migliori prospettive di vita. Di qui l’idea di organizzare la manifestazione “Vino al Borgo” ed accendere i riflettori su una delle eccellenze del nostro territorio, il vino. Perché intorno ad esso può svilupparsi una importante economia, possono nascere posti di lavoro, si possono costruire nuovi orizzonti e nuove opportunità. Insomma – aggiunge Giordano – sarà un momento molto significativo che ci consentirà di coniugare divertimento e cultura del territorio e di offrire il nostro contributo alla costruzione di una visione per l’Irpinia del futuro».

Il programma completo dell’evento sarà reso noto nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa.