Al via la campagna tesseramenti del MID

“L’aumento esponenziale degli associati ci permetterà di assumere ancor più potere e forza contrattuale e di rivalsa nei confronti di tutti coloro che contribuiscono a ledere la tutela dei vostri diritti”. Il Coordinamento Regionale della Campania del Movimento Italiano Disabili, attraverso questa nota consegnata agli organi dell’informazione di tutto il territorio regionale, apre e dà il via ufficialmente alla campagna tesseramento di nuovi iscritti che siamo onorati di accogliere nella nostra compagine regionale rappresentativa del mondo delle disabilità per affermare insieme i diritti ma soprattutto vederli finalmente riconosciuti.

Le richieste e le libere volontà di adesione al Movimento Italiano Disabili dovranno pervenire all’indirizzo e-mail info@ilmid.it e per quanto concerne la Regione Campania all’indirizzo e-mail midregionecampania@gmail.com.

Il costo della tessera è pari a euro 10,00, da versare preferibilmente ai riferimenti istituzionali provinciali del proprio territorio o laddove non è possibile mediante bonifico sul Conto Corrente IBAN: IT 36W0832739150000000003542 Banca Di Credito Cooperativo Di Roma SOC. COOP. A.R.L. intestato a Movimento Italiano Disabili, inserendo come Causale Tesseramento Coordinamento Regione Campania aggiungendo nominativo della persona aderente. Partecipare attivamente alla vita della nostra realtà associativa non è altro che contribuire con un semplice gesto per contribuire tutti insieme a rendere un mondo più accessibile e inclusivo per tutti, con pari opportunità e dignità, per una giusta giustizia sociale attraverso la promozione di una sana politica sociale libera da ogni logica di partito e che punta alla tutela e al riconoscimento dei diritti sociali e civili di persone con disabilità, anziani e in condizioni di svantaggio economico e sociale. L’aumento esponenziale degli associati ci permetterà di assumere ancor più potere e forza contrattuale e di rivalsa nei confronti di tutti coloro che contribuiscono a ledere la tutela dei vostri diritti.