Al via la 10° edizione della Camminata Rosa: un inno alla prevenzione

È partita oggi la 10° edizione della Camminata Rosa, l’iniziativa dedicata alla prevenzione contro il cancro al seno. Come da tradizione, la marcia ha preso il via da Viale San Modestino a Mercogliano, attraversando le strade di Avellino per concludersi alla chiesa di Rione Mazzini, dove è stato allestito il gigantesco Giglio di Nola.

Ieri, in preparazione dell’evento, il piazzale della funicolare è stato animato dal concerto della Fanfara del Decimo Reggimento Carabinieri, regalando emozioni a tutti i presenti.

La Camminata Rosa si conferma ancora una volta un evento simbolo della prevenzione, illuminata dalla lanterna accesa lo scorso maggio a Pietrelcina durante la manifestazione “Una Luce per la Vita”, un messaggio di speranza e consapevolezza per tutti.