Al via il Progetto “Per un Museo in Luce”

Prende il via il Progetto “Per un Museo in Luce”, promosso dal II Settore Politiche Europee, Cultura e Turismo del Comune di Avellino, diretto da Francesco Tolino, realizzato con il contributo della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale 01 “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche” e teso alla valorizzazione del patrimonio del Museo Civico di Villa Amendola.

Sabato 2 Agosto, dalle ore 17,00 alle ore 20,00, la Prima delle tre aperture straordinarie del Polo Museale di Villa Amendola, in via Due Principati 202. Le altre due sono previste per il 16 e il 30 Agosto, negli stessi orari.

Le visite guidate al Museo saranno organizzate in due turni, il primo turno, con inizio alle ore 17,00, e il secondo turno, con inizio alle ore 18,30.

Ad accogliere i visitatori del Museo, in tutte e tre le date, il suo Responsabile Conservatore, lo Storico dell’Arte Alberto Iandoli, autentico animatore del Polo Museale Avellinese, che accompagnerà quanti visiteranno Villa Amendola in un vero e proprio viaggio a spasso nel tempo che, partendo dall’Avellino barocca dei Caracciolo, proseguirà con la narrazione di fatti e accadimenti legati al Risorgimento nel Capoluogo Irpino, e si concluderà con la visita alla Sala del ‘900 del Museo Civico, che pone in luce i principali avvenimenti che hanno interessato Avellino nel XX secolo, e dove sarà possibile, in anteprima, ammirare alcune delle opere d’arte pittorica e scultorea che sono patrimonio dell’Amministrazione Comunale e che, dal prossimo mese di Settembre, saranno in esposizione all’ultimo piano del Museo che farà da location, come previsto dal Progetto “Per un Museo in Luce”, ad una imponente mostra dedicata all’arte e agli artisti ad Avellino nell’età moderna e contemporanea.