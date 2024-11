Al via domani Irpinia Wine Days: occasione unica per celebrare le prestigiose DOCG del territorio

Al via domani, venerdì 29 novembre, Irpinia Wine Days, un evento dal respiro internazionale di valorizzazione della vitivinicoltura irpina, un’occasione unica per celebrare le prestigiose DOCG del territorio – Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Taurasi – e tracciare le prospettive per il futuro del vino irpino.

Una iniziativa fortemente voluta dal Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania Maurizio Petracca e promossa dal GAL Irpinia con il sostegno della Regione Campania, che vedrà per la prima volta in Campania i tre Master of Wine italiani – Gabriele Gorelli MW, Andrea Lonardi MW e Pietro Russo MW –insieme per guidare tre Masterclass esclusive dedicate alle eccellenze enologiche del territorio, insieme a Stevie Kim, Managing Partner di Vinitaly, che porterà una visione innovativa e internazionale sul futuro del vino irpino, rafforzandone il ruolo nei mercati globali. Presenze di rilievo eccezionale che rappresentano un riconoscimento dell’importanza dell’Irpinia nel panorama vitivinicolo nazionale e internazionale.

“Ho pensato a questo evento – dichiara Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania – attraverso un apposito emendamento nell’ultima finanziaria regionale per celebrare sicuramente degli anniversari, il trentennale del riconoscimento Docg per il Taurasi ed il ventennale per Fiano e Greco, ma soprattutto per dare una opportunità di respiro internazionale ai nostri vini che hanno bisogno proprio di questo, di posizionarsi sui mercati esteri, di imporsi di fronte a platea più vaste per l’indiscutibile qualità che esprimono. La presenza dei tre Master of Wine italiani, gli unici italiani, per la prima volta insieme in Campania è una occasione unica di conoscenza delle nostre realtà produttive. Una opportunità di dare vita ad una rete di relazioni che può rivelarsi molto utile per il destino di tante realtà aziendali. D’altronde questo evento è pensato proprio per le aziende a cui è destinato. Di comunicazione del vino e marketing si parlerà con Stevie Kim, rifermento autorevole e molto influente del mondo del vino che conta. Ci saranno approfondimenti, focus, momenti celebrativi. E ci saranno i vini, assoluti protagonisti di queste giornate così intense e così importanti”.

Gli Irpinia Wine Days si articoleranno in tre appuntamenti chiave: domani, venerdì 29 novembre ad Avellino, alle ore 15.00, presso le Cantine Storiche A.M.A., conferenza sulle politiche e visioni per il futuro del vino irpino. Dopo i saluti di Teresa Bruno, Presidente del Consorzio di Tutela dei Vini d’Irpinia, interverranno Giovanni Maria Chieffo, Presidente Gal Irpinia, Tommaso Luongo, Presidente AIS Campania, Stevie Kim, Managing Partner di Vinitaly e Maurizio Petracca, Presidente Commissione Agricoltura Regione Campania. A moderare i lavori sarà il giornalista Luciano Pignataro. A seguire Masterclass su Fiano di Avellino DOCG, Greco di Tufo DOCG e Taurasi DOCG guidata dai tre Master of Wine italiani.

Sabato 30 novembre a Montefusco, alle ore 15.00 presso Palazzo Giordano, workshop “Exploring Irpinia Wines” a cura di Stevie Kim, Managing Partner di Vinitaly. Interverranno Salvatore Santangelo, Sindaco di Montefusco, Giovanni Maria Chieffo, Presidente Gal Irpinia, Maurizio Petracca, Presidente Commissione Agricoltura Regione Campania, moderati dal giornalista Annibale Discepolo. A seguire visita alla Cantina Storica, rievocazione storica presso il Carcere Borbonico e dimostrazione dell’antica arte del “pizzillo”.

Venerdì 13 dicembre, presso il Castello di Taurasi, alle ore 17.00 celebrazione dei trent’anni del Taurasi DOCG, con una Masterclass e una degustazione speciale dedicata a uno dei vini simbolo dell’enologia irpina. Interverranno Antonio Tranfaglia, Sindaco di Taurasi, Giovanni Maria Chieffo, Presidente Gal Irpinia, Maurizio Petracca, Presidente Commissione Agricoltura Regione Campania. A moderare i lavori sarà il giornalista Annibale Discepolo.

“Gli Irpinia Wine Days rappresentano un’occasione unica per mettere in luce il valore delle nostre eccellenze enologiche e il forte legame tra il vino e il territorio – afferma il Presidente del Gal Irpinia, Giovanni Maria Chieffo -. La presenza di professionisti di calibro internazionale come i Master of Wine italiani e Stevie Kim è un riconoscimento della qualità straordinaria dei vini irpini e della nostra capacità di guardare al futuro con ambizione, portando le nostre DOCG nei mercati internazionali. Questo evento punta a valorizzare il ricco e variegato patrimonio enologico dell’Irpinia, unendo una prospettiva fortemente radicata a una visione internazionale. Attraverso il confronto tra le eccellenze locali ed esperienze di livello mondiale, l’evento mira a creare nuove opportunità di crescita e innovazione per il settore vitivinicolo irpino, rafforzandone il ruolo di ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo”.