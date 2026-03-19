Al Santuario solo in funicolare, la provinciale per Montevergine resta chiusa

Il verdetto è ufficiale: per raggiungere il Santuario di Montevergine in occasione della Settimana Santa, l’unica via possibile sarà la Funicolare. È quanto emerso dal vertice decisivo tenutosi questa mattina presso la Prefettura di Avellino, convocato per sciogliere il nodo della viabilità verso l’abbazia benedettina dopo i gravi smottamenti degli scorsi mesi.

La notizia più attesa dai fedeli riguarda il ritorno delle celebrazioni in presenza. A partire dalla Domenica delle Palme, la funicolare tornerà regolarmente in funzione, permettendo così la ripresa delle funzioni liturgiche presso il Santuario. L’impianto a fune diventerà il cordone ombelicale tra la valle e la vetta, garantendo il flusso dei pellegrini in totale sicurezza.

Nonostante la riapertura della funicolare, il fronte stradale resta critico. Il piano di sicurezza e viabilità, redatto dieci giorni fa da Protezione Civile e Provincia, parla chiaro:

Strada Provinciale per Montevergine: Resta chiusa al traffico a causa della frana che ne ha compromesso la stabilità.

Versante Pietrastornina: Nei giorni festivi, la circolazione veicolare sarà interdetta anche lungo la via alternativa che attraversa il comune di Pietrastornina.