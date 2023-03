Al Motoday nazionale anche il Castello d’Aquino di Grottaminarda

L’ASI Motoday è pronto a far accendere le motociclette storiche di tutta Italia per dare il via alla nuova stagione radunistica. Domenica 26 marzo 2023, in modalità “diffusa” i Club Federati ASI di tutta Italia organizzano eventi indipendenti scegliendo, per l’occasione, i castelli e le fortezze presenti sul proprio territorio. Il tutto verrà condiviso con collegamenti in diretta streaming sui canali web e social dell’Automotoclub Storico Italiano. Per l’Irpinia il Motoday vede protagonista il Castello d’Aquino di Grottaminarda.

Dal Castello di Agliè (Torino) al Castello Donnafugata di Ragusa, dal Torrione Angioino di Bitonto (Bari) al Palazzo Mediceo di Santa Maria degli Angeli (Perugia), dalla Rocca Sinibalda di Rieti alla Badia di Dulzago (Novara) e decine di altre destinazioni in tutta Italia che faranno da prestigiosa cornice alle moto storiche per un connubio di cultura, passione e aggregazione.

Con questa manifestazione diffusa e condivisa, ASI mette in pratica i numerosi protocolli d’intesa siglati con enti ed istituzioni quali, ad esempio, ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Istituto Italiano dei Castelli, Stati Generali del Patrimonio Italiano, Associazione Città dei Motori.

Per l’elenco di tutti i castelli interessati consultare il sito: https://www.asifed.it/event/asi-motoday-2023/