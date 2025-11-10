Al Convitto Nazionale “Pietro Colletta” inizia il Percorso di Giustizia e Legalità

Inizia anche al Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino il Percorso di Giustizia e Legalità. L’albero di ulivo dedicato alla memoria di Nunziante Scibelli, che insieme a Legambiente Avellino è stato ripiantumato e che si trova al centro del giardino, è una stella polare in questo cammino.

Gli studenti e le studentesse del Convitto sono diventati testimoni responsabili e coscienti di una storia che ha tragicamente segnato il territorio. Questo rappresenta per loro solo l’inizio, le storie delle vittime innocenti di mafia si facciano infatti sempre più carne viva, motivo di lotta e impegno, anche al di fuori dell’istituzione scolastica.