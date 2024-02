Al controllo dei Carabinieri esibisce la patente del fratello: denunciato 60enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Avellino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica, un 60enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per sostituzione di persona.

Nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, è stato intimato l’Alt al conducente di un’utilitaria il quale, alla richiesta di documenti di guida fatta dai militari è apparso alquanto agitato.

I Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno approfondito gli accertamenti nel corso del quale sono emersi sufficienti indizi per ritenere che la persona controllata non fosse quella i cui dati anagrafici risultavano sulla patente esibita e pertanto per eludere i controlli, il soggetto, forniva quella del fratello.

Il 60enne inoltre circolava con il veicolo sprovvisto di assicurazione né patente di guida (mai conseguita) per cui gli è stata comminata una sanzione amministrativa e l’auto sottoposta a sequestro.