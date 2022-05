Al “Cimarosa” di Avellino il concerto per il 208° anniversario dell’Arma dei Carabinieri

Al Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, l’omaggio in musica all’Arma dei Carabinieri, in occasione del 208° anniversario della fondazione dell’Arma.

Domani, mercoledì 25 maggio alle 19:30, l’esibizione dell’Orchestra del Cimarosa, diretta dal Maestro Marco Serino, alla presenza del Comandante provinciale colonnello Luigi Bramati.

L’idea del concerto omaggio alla Benemerita è nata dalla volontà congiunta del presidente Achille Mottola e del direttore Maria Gabriella Della Sala, di rinsaldare ancor più il legame con il territorio. «L’Arma svolge quotidianamente un lavoro importantissimo per le nostre comunità. I Carabinieri, così come tutte le Forze dell’Ordine, mettono la propria vita al servizio dei cittadini. Questo concerto – hanno detto – è un piccolo gesto per dire grazie alle donne e agli uomini che, indossando la divisa dell’Arma, hanno scelto di servire lo Stato e di stare dalla parte della gente».

Mercoledì sul palco dell’Auditorium «Vincenzo Vitale», l’Orchestra Domenico Cimarosa, composta da 34 elementi, e il violino solista e concertatore Marco Serino, eseguiranno due dei cinque concerti per violino e orchestra di Mozart: il n. 3 in Sol Maggiore, K 216 e il n. 5 «Türkish» in La Maggiore, K 219. L’atteso concerto propone alcune delle più coinvolgenti pagine mozartiane, riconducibili al genere del concerto brillante, che uniscono brio, eleganza e amore per la cantabilità.

Per partecipare al concerto è necessario prenotarsi inviando una mail a:

cerimoniale@conservatoriocimarosa.org