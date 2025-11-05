Al Carcere Borbonico il ricordo di Lello De Chiara

“In memoria di Lello De Chiara, il ricordo di compagni e amici”, questo il titolo dell’iniziativa che si terrà venerdì 7 novembre 2025 alle ore 18.00, presso la Sala “Ciriaco De Mita” del Carcere Borbonico di Avellino, che si propone di ricordare la figura dell’esponente del Partito Socialista Italiano a mezzo secolo dalla sua prima elezione a Consigliere Comunale di Solofra e a quarant’anni dal suo approdo alla guida del Consiglio Regionale della Campania in qualità di Presidente dell’Assemblea.

Nell’evento, organizzato con il Patrocinio Morale della Provincia di Avellino, come da titolo, sarà dato spazio a chi ha conosciuto De Chiara da vicino: amici, compagni di partito, colleghi e addetti ai lavori avranno l’occasione di condividere ricordi, testimonianze e aneddoti che ne raccontano la vita, la passione politica e l’impegno sociale.



Politico di grande caratura e uomo di spiccata sensibilità sociale, De Chiara ha sempre lottato con passione per la giustizia sociale, l’equità e la solidarietà. La sua azione politica è stata da sempre orientata alla difesa dei diritti dei più deboli e al sostegno delle comunità più svantaggiate, caratteristiche che ne hanno fatto una figura amata e stimata anche al di fuori dei confini provinciali e regionali.

«Questo evento – affermano gli organizzatori – non vuole essere solo un ricordo, ma un tributo vivo nei confronti di un uomo che ha saputo coniugare impegno politico e attenzione verso gli altri, lasciando un’eredità di valori civili e sociali ancora oggi attuali».