Aiutiamo il piccolo Alessio a camminare, un bimbo avellinese con paralisi cerebrale infantile. L’appello della madre

Alessio è un bambino di Avellino, ha 4 anni ed è affetto da una paralisi cerebrale infantile. Ha enormi difficoltà nei movimenti ed ha bisogno di visite specialistiche continue, terapie costose e operazioni all’estero.

La mamma, Valentina Bianco, non può lavorare perché si dedica tutta la giornata ad Alessio ed ha avviato una raccolta fondi per poter pagare le cure e dare una speranza al figlio di poter camminare e muoversi in futuro.

Alessio è simpaticissimo, grande tifoso del Milan, il suo calciatore preferito è Maradona ed ama i videogiochi, soprattutto super Mario Bros.

Tutti possiamo aiutare il piccolo Alessio, basta un piccolo contributo per realizzare un sogno.

Causale: Donazione un futuro per Alessio Codice iban: IT63 A033 5315 1000 0000 0002 198

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza