Attualità Air Mobilità: dal 14 settembre potenziati i servizi per Napoli e Nola 11 Settembre 2020

A partire da lunedì 14 settembre, Air Mobilità aumenta il numero delle corse sulla direttrice per Napoli e su quella per Nola.

Nel dettaglio sulla Avellino-Napoli la rimodulazione dei servizi porterà a 96 le corse, con la prima partenza di andata alle 04:30 ed ultima di ritorno alle 23:30. Previste 45 corse in partenza dal Terminal di Piazzale degli Irpini in direzione Napoli, con pullman ogni 10 minuti nella fascia oraria che va dalle 06:20 alle 08:10 e corse ogni 30 minuti dalle 08:30 in avanti. Delle 45 corse in partenza per Napoli, 17 fermeranno a Capodichino, 4 al Centro direzionale (con ripristino delle corse delle 08:10 e delle 09:10), mentre le altre avranno come destinazione il Terminal bus.

Dal Metropark di Napoli in direzione Avellino la prima partenza è prevista alle 05:40 con corse ogni 20 minuti nella fascia oraria mattutina e ogni 30 minuti nella fascia pomeridiana/serale, con ultima partenza alle 23:30 dal Terminal bus di Napoli.

Il piano del potenziamento dei servizi messo in campo da Air Mobilità, da lunedì interesserà anche la linea Avellino-Nola. Da Piazzale degli Irpini in direzione Nola partiranno 31 corse ogni 30 minuti dalle 05:20 alle 20:20 più l’ultima di andata delle 21:20. In direzione opposta, dal capolinea di Nola ne partiranno altrettante dalle 06:30 alle 21:30 (ogni 30 minuti) più l’ultima delle 22:30 diretta al Terminal di Piazzale degli Irpini.

L’implementazione dei servizi messa in campo da Air Mobilità, da lunedì prossimo prevede anche l’attivazione della corsa (diretta) delle ore 14:25 sulla linea Benevento-Grottaminarda ed il ripristino della corsa delle ore 18:30 sulla direttrice Napoli-Grottaminarda.

Il quadro completo degli orari è disponibile sul sito internet di Air Mobilità, alla voce “Avvisi Al Pubblico”.