AIR Campania: missione umanitaria per 100 bambini ucraini

Missione umanitaria per AIR Campania. L’iniziativa, organizzata d’intesa con la Regione Campania e in collaborazione con l’Associazione “San Volodymyr di Kyiv” presieduta da don Giuseppe Di Bernardo, consentirà a 100 bambini ucraini orfani di guerra, provenienti dalla città di Ivano-Frankivs’k, nel sud-ovest dell’Ucraina, di partecipare a un campo estivo che si svolgerà a Palinuro fino al 24 giugno.

Questa mattina, due autobus della flotta sono partiti da Caserta. La delegazione, guidata dall’amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia, raggiungerà Luzhanka Border (al confine con l’Ucraina) dove sarà accolta da don Andrii Budziak, direttore della Caritas della città di Nadvirna, che da due anni gestisce una struttura offrendo rifugio ai profughi di guerra. Da lì, la missione ripartirà per Palinuro, con arrivo previsto il 14 giugno.

Al campo estivo, ad attendere i 100 bambini ci saranno altri 40 ragazzi della comunità ucraina della “Santissima Trinità” di Caserta, guidata da Padre Ihor Danylchuk, che saranno accompagnati nel Cilento da un autobus di AIR Campania. L’obiettivo è offrire loro un periodo di svago e supportare il loro sviluppo emotivo e sociale.

Per AIR Campania è la seconda missione umanitaria a sostegno delle vittime del conflitto, dopo quella del marzo 2022, quando la delegazione portò in salvo 97 rifugiati, tra cui 55 adulti e 42 tra bambini e ragazzi, offrendo loro una via di fuga dalla guerra e un luogo sicuro dove ricominciare.

Don Giuseppe Di Bernardo, presidente dell’Associazione “San Volodymyr di Kyiv”, ha espresso la sua gratitudine all’azienda e ai dipendenti che hanno voluto manifestare la loro vicinanza agli orfani di guerra, raccogliendo la somma di 7.800 euro per il progetto: «Grazie alla generosità e all’impegno di AIR Campania – ha detto – possiamo offrire a questi bambini una pausa dalle difficoltà e dal dolore, permettendo loro di vivere momenti di spensieratezza e gioia in un ambiente sicuro e accogliente».

L’amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia, si è detto «onorato di poter contribuire, ancora una volta, a una causa così importante. La nostra missione non è solo trasportare persone, ma anche aiutare le nostre comunità e supportare chi è in difficoltà. Un ringraziamento speciale va alla Regione Campania, al Consorzio Unico Campania, a don Giuseppe Di Bernardo, a Padre Ihor Danylchuk e a tutti coloro che hanno reso possibile questa missione, dimostrando l’importanza della collaborazione e dell’impegno comunitario. Questo campo estivo offrirà ai bambini l’opportunità di riscoprire serenità e speranza per il futuro. Il nostro auspicio è che la guerra in Ucraina e tutti gli altri conflitti che affliggono il mondo finiscano presto, permettendo alle persone colpite di ritrovare pace e sicurezza».