AIR Campania, bilancio 2025 chiuso in attivo. Acconcia: «Avanti con investimenti, servizi e occupazione»

L’Assemblea dei soci di AIR Campania, rappresentata dal socio unico Regione Campania, ha approvato il bilancio 2025. Per la società di trasporto pubblico locale si tratta del quarto bilancio consecutivo chiuso in utile.

Al 31 dicembre 2025 l’azienda presenta un patrimonio netto di 35.652.164 euro, un totale attivo di 123.801.918 euro e un valore della produzione pari a 110.225.242 euro.

Significativo anche l’incremento dei ricavi da vendite e prestazioni, passati da 89.980.246 euro nel 2024 a 99.349.934 euro nel 2025, confermando il consolidamento delle attività aziendali e l’efficacia delle strategie messe in campo.

Il bilancio è stato approvato con un utile, al netto delle imposte, pari a 83.594 euro. Un risultato ottenuto in uno scenario reso complesso dall’aumento dei costi delle materie prime e dalla progressiva implementazione dell’offerta di trasporto pubblico locale conseguente agli affidamenti emergenziali, necessari per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.

«Questo risultato conferma la solidità della gestione. Abbiamo coniugato rigore, responsabilità amministrativa e continuità del servizio nonostante le difficoltà del settore. Nel 2025, grazie all’incentivo all’esodo promosso dalla Regione Campania, abbiamo realizzato 156 nuove assunzioni favorendo il ricambio generazionale e, come già annunciato, con l’approvazione del bilancio procederemo immediatamente allo scorrimento delle graduatorie», ha dichiarato l’Amministratore Unico, Anthony Acconcia.

«Inoltre – aggiunge – stiamo lavorando con la Regione Campania per completare l’iter che porterà alla sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio relativi ai Lotti 2 e 3, che garantiranno stabilità e nuove prospettive di sviluppo. A questo si aggiunge l’aggiudicazione della gara nel basso Lazio, che vede AIR Campania affermarsi anche oltre i confini regionali. Ringrazio la Regione Campania per l’attenzione che sta riservando al settore dei trasporti e tutto il personale per il contributo dato al raggiungimento di questo risultato. Continueremo a investire per migliorare la qualità e l’efficienza del servizio».