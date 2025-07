Air Campania, Acconcia: «Gesto vile contro chi ha avuto il coraggio di difendere una donna»

Air Campania esprime ferma condanna per il grave episodio verificatosi nella serata di ieri presso l’autostazione di Avellino, dove un autista, nel tentativo di difendere una donna, è stato brutalmente aggredito.

Il conducente, accortosi di una lite in corso tra un uomo e una donna, è intervenuto prontamente per proteggere quest’ultima. L’uomo, in risposta, lo ha colpito con una testata al volto e poi con ripetuti colpi al capo.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno individuato e portato via l’aggressore. Per l’autista si è reso necessario il trasferimento al Pronto Soccorso per le cure del caso.

L’aggressione è avvenuta nella zona degli stalli dei bus. A pochi metri si trova la fermata 1522, che Air Campania ha simbolicamente dedicato al numero nazionale antiviolenza e stalking, a testimonianza dell’impegno dell’azienda nella lotta contro la violenza di genere.

𝐏𝐞𝐫 𝐀𝐧𝐭𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐧𝐜𝐢𝐚, 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐀𝐈𝐑 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚, «quanto accaduto è sconvolgente e inaccettabile. Un’aggressione di inaudita violenza ai danni di un nostro autista, intervenuto con coraggio per difendere una donna in pericolo. Si tratta di un gesto vile e brutale, che condanniamo con assoluta fermezza».

«Air Campania – 𝐡𝐚 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐧𝐜𝐢𝐚 – è da tempo impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, attraverso una serie di iniziative di sensibilizzazione. Alla donna coinvolta e a Pasquale va la piena solidarietà, ma anche un abbraccio umano e i più sinceri auguri di pronta guarigione. Agli agenti della Polizia di Stato, guidati dal Questore Pasquale Picone, va il nostro ringraziamento per l’azione tempestiva che ha consentito di individuare l’aggressore».