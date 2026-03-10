Aiello nel mirino dei ladri, raid nella frazione Sabina: le immagini dei malviventi

AIELLO DEL SABATO- Un’ altra serata con l’incubo dei furti, quella vissuta dai residenti della frazione Sabina di Aiello del Sabato. La zona è tornata nel mirino dei malviventi, che agiscono al buio, attraversando le campagne con tute nere e volto travisato. Come si vede dalle immagini sono le 20:45 quando attraversano una zona di campagna, usata per raggiungere o abbandonare le abitazioni prese di mira e dileguarsi con la probabile complicità di un quarto soggetto che li raccoglie in auto. Allertata la locale stazione dell’Arma, che già negli ultimi giorni hanno intensificato le operazioni di controllo del territorio.