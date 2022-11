Aiello del Sabato, tantissime partecipazioni al bando “Bonus Tari”

Ad Aiello del Sabato sono tantissime le famiglie che hanno potuto partecipare, presentando apposita richiesta, al bando BONUS TARI 2022 messo in campo dall’Amministrazione Comunale di Aiello del Sabato.

Tutte le famiglie con ISEE fino a 15mila euro potevano partecipare, presentare domanda e ricevere uno sconto sulla tassa dei rifiuti.

“Un’importante iniziativa, messa in campo dall’Amministrazione Comunale – sottolinea il Sindaco Sebastiano Gaeta – per dare un piccolo sostegno e supporto alle famiglie in questo periodo difficile e complicato.

Noi come piccoli Comuni facciamo il possibile ed auspichiamo che il nuovo Governo intervenga al più presto per dare ulteriori ed immediate risposte e Comuni, famiglie ed imprese”.