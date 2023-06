Aiello del Sabato inaugura la nuova biblioteca comunale. Il taglio del nastro sabato mattina alle 10.30 al piano strada del centro sociale Madre Teresa di Calcutta con il sindaco e gli amministratori e la benedizione del parroco.

Oltre ai numerosi testi di vario genere da consultare, la biblioteca è già dotata di alcune strumentazioni informatiche utili per la formazione a distanza, per le consultazioni digitali e per le interazioni culturali multimediali. I dispositivi a disposizione verranno ovviamente implementati nel periodo successivo all’apertura.

Il sindaco Gaeta afferma: “Confidiamo che, negli orari di apertura, verrà attivamente frequentata da tutti i cittadini e in particolare dai nostri tanti giovani curiosi di apprendere e di accrescere le proprie conoscenze, sfogliando e prendendo in prestito libri oppure, approfittando della tranquillità e silenzio, per studiare singolarmente o in gruppo in questo luminoso e confortevole spazio attrezzato”.