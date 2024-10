Aiello del Sabato, addio all’Appuntato Scelto Q.S. dei Carabinieri Emilio Dattolo

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino piange la scomparsa dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Emilio Dattolo. 59enne, in servizio alla Stazione di Forino, per mesi ha lottato contro un brutto male che ieri se l’è portato via.

I funerali si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Maria della Natività di Aiello del Sabato, gremita di persone. Presenti autorità civili, militari e religiose, unite nel rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. Alla famiglia, in particolare alla moglie Lucia e alle figlie Annamaria, Silvia e Giovanna, l’abbraccio commosso di tutta l’Arma Irpina.