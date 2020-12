Sport AIA Avellino, Zaccaria ancora presidente degli arbitri 11 Dicembre 2020

La Sezione AIA di Avellino comunica che in data 10 dicembre 2020 si è tenuta in modalità telematica l’assemblea elettiva.Sono state dapprima approvate le relazioni tecniche e contabili, e poi si è proceduto all’elezione del presidente di sezione, del delegato sezionale all’assemblea nazionale e del collegio revisori contabili. E’ risultato eletto presidente, con la quasi totalità dei voti, il candidato Saverio Zaccaria, il quale sarà per il terzo mandato alla presidenza della Sezione AIA irpina. Zaccaria, 56 anni, originario di Sant’Angelo a Scala, vanta un passato sui campi di serie C, dove ha operato fino al 2001. Sono risultati inoltre eletti come delegato Diego De Gisi, e come revisori Vincenzo Lombardi e Francesco Pellecchia.