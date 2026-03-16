Ai domiciliari ma continua a spacciare: sorpreso con cocaina e crak ed ottomila euro

AVELLINO- Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.In tale contesto, i Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 60enne del posto, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I fatti si sono verificati nel corso del fine settimana. I militari dell’Arma, dopo aver controllato nei pressi dell’abitazione dell’uomo -già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari- alcune persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti, con il supporto delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno hanno proceduto alla perquisizione domiciliare.All’esito dell’attività sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro cocaina e crack per un peso complessivo di circa 25 grammi, in parte già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, circa 8.200 euro in contanti, un bilancino di precisione e un sistema di videosorveglianza presumibilmente utilizzato per eludere i controlli.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, al termine delle formalità di rito il 60enne è stato associato alla Casa Circondariale di Avellino.