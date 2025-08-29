Agguato in Viale Italia, la Mobile esegue due decreti di fermo per tentato omicidio

AVELLINO- La svolta nelle indagini di Procura della Repubblica e Squadra Mobile sull’agguato di Viale Italia ai danni di tre giovani a bordo di una Polo e’ arrivata a stretto giro. Nel pomeriggio di ieri infatti, gli agenti della Squadra Mobile di Avellino hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato del delitto di tentato omicidio e detenzione illegale di armi nei confronti di V.C , 22 anni e M.A, 19 anni, due giovanissimi già noti alle forze dell’ordine per reati di armi e droga, che sono gravemente indiziati di essere gli autori del raid avvenuto in prossimità della rotonda di Mercogliano. Per gli inquirenti, le indagini della Squadra Mobile si sono concentrate su ogni dettaglio che potesse portare agli autori, nonostante indossassero entrambi un casco integrale, e hanno convinto la Procura ad agire immediatamente con un decreto di fermo di polizia giudiziaria, quello firmato dal pm della Procura di Avellino Paola Galdo. I gravi indizi raccolti dagli agenti agli ordini del vicequestore Ennio Ingenito ora saranno al vaglio del Gip del Tribunale di Avellino che dovrà decidere sulla convalida del fermo nei confronti dei due presunti autori.