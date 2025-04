Agguato a Valente: accertamenti sui cellulari dei due ragazzi che lo soccorsero

AVELLINO – Cosa e’ accaduto lo scorso 19 gennaio, intorno alle 20:35, in Via Basile, quando e’ stato ferito alla schiena il diciannovenne Luigi Valente? Ad aggiungere una nuova tessera al mosaico delle indagini, che i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, coordinati dalla Procura, stanno cercando di ricostruire potrebbe essere l’accertamento disposto dai sostituti che coordinano le indagini, i pm Maria Teresa Venezia e Paola Galdo. Il prossimo 14 aprile infatti, ci sara’ l’attivita’ di estrazione dei dati e copia forense sui due cellulari sequestrati dai Carabinieri ai giovani, uno di Mercogliano e l’altro di Pannarano, che quella sera avrebbero soccorso Luigi Valente, conducendolo al Pronto Soccorso. Il fascicolo riunito dei due ferimenti, quello avvenuto ai danni di Luigi Valente e il 21 gennaio il ferimento ai danni di Ezio Peluso, è ancora contro ignoti. Non ci sono indagati e rispetto alle circostanze nuove emerse ci sono solo ipotesi. Che però potrebbero aiutare a decifrare quanto e’ avvenuto, dal momento che il racconto dei protagonisti non sembra molto preciso, anzi potrebbe nascondere qualcosa. La prima stranezza riguarda i cellulari e puo’ essere, anche perche’ sara’ l’accertamento tecnico a stabilirlo, proprio sui due in uso ai ragazzi. Quella sera non lo aveva in suo possesso Luigi Valente, che lo avrebbe perso nelle fasi concitate di quella serata, non lo avevano i due amici che sono giunti per soccorrerlo e che avrebbe dovuto incontrare poco dopo a cena. Non erano con lui al momento del ferimento. Il cellulare sicuramente stabilirà dove si trovassero, visto che dai tabulati e dalle celle agganciate non sarà difficile per i militari del Nucleo Investigativo tracciare la loro posizione. Ci sono state delle chat tra i ragazzi quella sera? Anche questo potrebbe essere scoperto grazie all’accertamento tecnico. Sara’ decisivo per ricostruire quanto avvenuto? Questo alla fine non è chiaro, ma sicuramente sarà importante per confrontare le versioni fornite dalle persone coinvolte più o meno direttamente con quanto avvenuto.