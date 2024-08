Agguato a Cervinara, il ministro Piantedosi plaude ai Carabinieri: in poche ore risultato non facile

“Voglio cogliere l’occasione per un grande plauso all’Arma dei Carabinieri. Agli investigatori che nel giro di poche ore hanno assicurato, con una indagine tutt’altro che che banale e tutt’altro che semplice, alla giustizia degli autori. Quindi le forze di polizia sono impegnate nell’attività di prevenzione. Quando la prevenzione non si riesce ad esplicare in maniera compiuta è Importante sottolineare quella che è l’azione appunto di assicurare alla giustizia in tempi rapidissimi quelli che sono gli autori”. E’ quello che il Ministro dell’Interno Mattero Piantedosi, questa mattina a Pietrastornina, ha voluto esprimere direttamente allo stesso comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino, il colonnello Domenico Albanese e pubblicamente rispondendo alle domande della stampa presente. Il titolare del Viminale ha partecipato questa mattina nella sua Irpinia alla mostra storica “I pompieri di Avellino – Pompieropoli”, organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, dal Circolo “Petra Strumilia”, dal Comune di Pietrastonina e dall’Associazione “Donatorinati” della Polizia di Stato, per illustrare e promuovere la difesa della vita e la cura del territorio.

Piantedosi ha voluto rimarcare anche la massima attenzione per il territorio, in questo caso la Valle Caudina, dove vengono concentrate importanti risorse:

“Una zona come sapete storicamente anche un po’ sensibile alla quale vengono destinate molte attenzioni, molte risorse e ripeto laddove non si riesce a prevenire è molto importante sottolineare che nel giro di poche ore si assicurano alla giustizia gli autori di questi di questi episodi”.