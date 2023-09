Aggressioni sul posto di lavoro, la FSD attiva lo sportello di tutela legale

Uno sportello di orientamento, prevenzione e tutela legale per fronteggiare i lavoratori, come ad esempio personale sanitario ed altre categorie che frequentemente vengono aggredite fisicamente e psicologicamente. La decisione sull’attivazione dello “Sportello per il monitoraggio e la tutela degli operatori sanitari e dei lavoratori in generale” è stata decisa dai dirigenti nazionali della FSD, con sede ad Avellino (Galleria Mancini) Il Segretario generale Antonio de Lieto e dal Segretario nazionale Gennaro Sannino nonché dal Segretario regionale Salvatore Pignataro.

Da questo momento, per i lavoratori sarà possibile avere una tutela a 360 gradi anche rispetto alle violazioni della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Attraverso avvocati specializzati e consulenti tecnici iscritti alla Federazione Sicurezza e Difesa sarà data una prima valutazione gratuita e sarà prospettata all’utente, strategie più idonee per prevenire e reprimere casi di violenza fisica, psicologica ma anche situazioni legate allo stress di lavoro correlato e alle violazioni del Decreto Legislativo 81/08.

Di seguito il numero di telefono dello Sportello per la tutela degli operatori sanitari e lavoratori: 340345 1600.