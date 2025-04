Aggressione e stalking: revocati i domiciliari, scatta divieto di avvicinamento

AVELLINO- Revoca degli arresti domiciliari e applicazione della misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Dopo l’interrogatorio di garanzia del quarantunenne di Monteforte Irpino accusato di stalking alla sua ex e di aggressione al suo compagno il 5 marzo scorso è stata questa la decisione del Gip del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone. Una misura che può adeguatamente contenere il pericolo quella decisa dal Gip. Una scelta che è stata determinata anche dalle indagini difensive condotte dalla difesa, gli avvocati Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria. Due in particolare. La circostanza che avrebbe determinato la reiterazione del reato, l’episodio del 25 marzo (quando il quarantunenne sarebbe transitato nei pressi del negozio della vittima dell’aggressione) che in realtà non era però il quarantunenne ma una donna che aveva acquistato la vettura. Una ricostruzione documentata sia documentalmente che con le dichiarazioni della stessa persona che aveva acquisito la vettura. Altro elemento la circostanza che il quarantunenne si era allontanato dal territorio provinciale. L’indagato sarà dunque sottoposto ad una misura meno afflittiva che gli impedirà di avvicinare le vittime.