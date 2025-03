Aggressione choc ad Ariano, pizzaiolo malmenato, poco dopo auto in fiamme

ARIANO IRPINO- Una violenta aggressione a calci e pugni e poi la vettura della vittima del raid che finisce in fiamme. E’ la sequenza di quanto avvenuto nella serata di ieri in località San Antonio ad Ariano Irpino. Poco prima dell’orario di chiusura un pizzaiolo è stato aggredito da sconosciuti, che hanno desistito dalla loro azione criminosa solo quando è intervenuto un passante, che ha dato l’allarme alla Polizia. Sul posto però non c’è stata solo l’aggressione. A quanto pare anche la vettura in uso allo stesso è stata data alle fiamme, si sospetta il dolo, anche perché una coincidenza davvero particolare. Le indagini della Polizia sul fatto sono in corso.