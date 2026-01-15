Aggressione in carcere a Sant’ Angelo, sette detenuti a giudizio: cinque scelgono l’ abbreviato

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- Cinque dei sette imputati, tutti detenuti provenienti dal napoletano, hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato per le lesioni ai danni di un altro detenuto cagionategli a seguito di un’aggressione avvenuta nel febbraio 2024 nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi. La scelta del rito, come comunicato dai legali dei cinque imputati (gli avvocati Carmine Pascarosa del foro di Avellino, Alice Ricciulli, Vittorio Avella, Danilo Catricala’ dello studio Cuomo) e’ avvenuta nel corso dell’udienza predibattimentale celebrata davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Sonia Matarazzo. Per i cinque imputati che hanno scelto il rito abbreviato l’udienza e’ stata fissata per l’undici marzo. Due invece sono gli imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario.