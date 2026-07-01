Aggressione al deputato Borrelli a Santa Lucia di Serino: citazione a giudizio per due indagati

SANTA LUCIA DI SERINO- Due citazioni a giudizio per i fatti avvenuti il 13 luglio 2025 a Santa Lucia di Serino ai danni del deputato Francesco Emilio Borrelli. Come si legge sulla pagina del parlamentare, infatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, nella persona del Sostituto Procuratore Giovanni Sodano, ha firmato il decreto di citazione a giudizio nei confronti dei due soggetti responsabili dell’aggressione ai danni del deputato Francesco Emilio Borrelli, difeso dall’avvocato Antonio Borrelli. L’udienza di comparizione predibattimentale si terrà il prossimo 4 novembre 2026 alle ore 10:00 presso il Tribunale irpino. I fatti risalgono alla scorsa estate, quando il deputato Borrelli si trovava presso la Casa Comunale del comune avellinese in veste di relatore per un convegno pubblico. L’aggressione è scattata a seguito di un fermo richiamo alla legalità da parte del parlamentare, che aveva fermamente ripreso i due soggetti per aver parcheggiato l’auto occupando abusivamente lo stallo riservato ai disabili e le strisce pedonali. A quel punto, invece di rimuovere il veicolo, i due hanno reagito aggredendo brutalmente il deputato sia verbalmente che fisicamente, riportando contusioni alla parete toracica e all’arto superiore, con una prognosi di 5 giorni.

Le accuse contestate dalla Procura della Repubblica sono di lesioni personali in concorso, con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite.

“La violenza non può mai essere una risposta, ancor meno di fronte a un richiamo al rispetto delle regole civili più elementari, come la tutela dei diritti dei disabili”, commenta il deputato Francesco Emilio Borrelli. “Questo rinvio a giudizio dimostra che lo Stato e la magistratura rispondono con fermezza a chi pensa che la prepotenza e la sosta selvaggia possano prevalere sulla legalità. Chi aggredisce perché pretende di calpestare i diritti dei più deboli e i passaggi pedonali deve renderne conto in tribunale. Non faremo un solo passo indietro di fronte alle intimidazioni.” Il fascicolo relativo alle indagini preliminari è stato depositato presso la Cancelleria del Giudice per l’Udienza Predibattimentale. Il deputato Borrelli valuterà la costituzione di parte civile nel corso del procedimento penale