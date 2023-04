Aggredito il personale 118 e danni all’ambulanza: ancora personale sanitario nel mirino

SOLOFRA- Terza aggressione in pochi giorni a personale sanitario in Irpinia. Dopo quanto avvenuto ai danni degli operatori del 118 domenica scorsa e ad un’infermiera al Moscati qualche giorno fa, questa mattina a finire nel mirino di una vera e propria aggressione sarebbe stata l’unita’ della postazione 118 di Solofra. Danni anche all’ambulanza oltre che agli operatori. La vicenda e’ in corso di accertamento. In un post sui social agli operatori della postazione del 118 della cittadina conciaria e’ arrivata la solidarieta’ da parte delle Misericordie: “𝐂𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐥’𝕖𝕢𝕦𝕚𝕡𝕒𝕘𝕘𝕚𝕠 𝕕𝕖𝕝𝕝𝕒 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟏𝟖 𝐝𝐢 𝐒𝐨𝐥𝐨𝐟𝐫𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝙈𝙞𝙨𝙚𝙧𝙞𝙘𝙤𝙧𝙙𝙞𝙖, 𝕖̀ 𝕤𝕥𝕒𝕥𝕠 𝕒𝕘𝕘𝕣𝕖𝕕𝕚𝕥𝕠 𝕕𝕦𝕣𝕒𝕟𝕥𝕖 𝕦𝕟 𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣𝕧𝕖𝕟𝕥𝕠. 𝐋𝐞 𝐌𝐢𝐬𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐢𝐞 𝐬𝐢 𝕤𝕥𝕣𝕚𝕟𝕘𝕠𝕟o 𝕒𝕥𝕥𝕠𝕣𝕟𝕠 𝕒 𝕔𝕠𝕝𝕠𝕣𝕠 𝕔𝕙𝕖 𝕠𝕘𝕘𝕚 𝕙𝕒𝕟𝕟𝕠 𝕕𝕠𝕧𝕦𝕥𝕠 𝕤𝕦𝕓𝕚𝕣𝕖 𝕢𝕦𝕖𝕤𝕥𝕒 𝕧𝕚𝕠𝕝𝕖𝕟𝕫𝕒, 𝕒𝕦𝕘𝕦𝕣𝕒𝕟𝕕𝕠𝕔𝕚 𝕔𝕙𝕖 𝕞𝕒𝕚 𝕡𝕚𝕦̀ 𝕤𝕚 𝕕𝕖𝕓𝕓𝕒𝕟𝕠 𝕒𝕗𝕗𝕣𝕠𝕟𝕥𝕒𝕣𝕖 𝕤𝕚𝕥𝕦𝕒𝕫𝕚𝕠𝕟𝕚 𝐢𝐧𝐬𝐩𝐢𝐞𝐠𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢”.