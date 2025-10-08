Aggredì i Carabinieri e nascondeva 50 grammi di cocaina: condannato Liotti

ATRIPALDA- Quattro anni e otto mesi nel processo con il rito abbreviato per il quarantaduenne pregiudicato Francesco Liotti, difeso dal penalista Costantino Sabatino, arrestato nel maggio scorso ad Atripalda dai Carabinieri della Compagnia di Avellino per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di cinquanta grammi di cocaina (nascosta negli slip), attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Questo il verdetto del Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza al termine dell’udienza celebrata questa mattina. La Procura aveva chiesto una condanna a sei anni di reclusione. In aula il quarantaduenne ha anche rilasciato delle dichiarazioni spontanee relative al giorno in cui avvennero i fatti. . Il Gip del Tribunale di Avellino Mauro Tringali aveva infatti accolto la richiesta del pm Antonella Salvatore di procedere con il rito del giudizio immediato (senza cioè passare attraverso l’udienza preliminare) nei confronti di Liotti, che aveva aggredito e procurato lesioni a tre carabinieri che stavano procedendo ad un controllo nei suoi confronti. Nella disponibilità del quarantaduenne circa 48 grammi di cocaina, da cui secondo le analisi disposte dalla Procura avrebbe potuto ricavare ben 229 dosi di sostanza stupefacente.