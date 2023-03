Aggiornamento linee guida sull’autismo, la protesta dei genitori anche in Irpinia.

Il documento, ancora da pubblicare a titolo definitivo dall’Istituto Superiore di Sanità, prevede, tra le varie cose, l’autorizzazione all’utilizzo degli antipsicotici e degli psicofarmaci ai bambini. Ed è questo punto in particolare che alcune associazioni contestano.

“Non esistono farmaci per l’autismo, se non per comorbilità neurologiche (ad esempio l’epilessia) o psichiatriche. In taluni casi si utilizzano farmaci quando l’autismo è associato a Deficit di Attenzione e Iperattività. Il problema degli antipsicotici è che, somministrati off label, ovvero senza indicazioni per l’autismo nel bugiardino e sostanzialmente senza tempi e modalità di utilizzo e specialisti professionalmente competenti per farlo, risultano potenzialmente molto dannosi nel tempo”, spiegano FIDA – Coordinamento Italiano Diritti Autismo Aps, APRI – Associazione Cimadori per la ricerca italiana sulla sindrome di Down, l’autismo e il danno cerebrale – e Claudia Nicchiniello, Legal advisor.

Ques’ultima, di Benevento, segue diverse famiglie in provincia di Avellino. Parla di indecenza ed è pronta, da volontaria, a portare avanti la battaglia.