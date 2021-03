Attualità Agape Sport, l’iniziativa per Pasqua: uova e colombe in ospedali e residenze per anziani 29 Marzo 2021

L’iniziativa di Agape Sport: “Qualsiasi Dono, anche il più piccolo, ha lo stesso, identico, grande valore, se fatto con il Cuore.” È con questo spirito che nell’ambito del progetto “Il Buono dell’Irpinia” AgapeSport Aps ha donato 100 uova da 150 gr. e 2 da 5kg di cioccolato agli ospedali di Avellino, Ariano e Sant’Angelo dei Lombardi, da regalare ai figli degli operatori sanitari, con particolare dedica al recentemente scomparso Dott. Angelo Frieri. Sono state donate inoltre 30 colombe pasquali ed un uovo da 3kg alle residenze per anziani di Sturno, Grottaminarda e Rocca San Felice, un regalo agli operatori e agli ospiti che vivono in quelle strutture. Tutti questi doni sono nulla in confronto ai sorrisi ricevuti, seppur celati, e alle belle parole ascoltate da chi è in prima linea e merita i nostri più intensi pensieri. Ringraziamo la Pubblica Assistenza di Sturno per il supporto logistico, in particolare la fantastica Gabriella Di Paola. Ringraziamo inoltre Sonia Benedetti, Tony Lucido ed il direttore sanitario D’Agostino per l’ospitalità e la gentilezza.