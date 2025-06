Affluenza Referendum: Campania e Irpinia sotto la media nazionale. Avellino al 7,66%

Si sono aperte regolarmente le urne per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza, in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno.

I primi dati ufficiali sull’affluenza, aggiornati alle ore 12 di domenica 8 giugno, mostrano una partecipazione piuttosto bassa su tutto il territorio nazionale e in particolare in Campania e in Irpinia.

L’affluenza nazionale si attesta intorno al 7%. Percentuali più basse in Campania (5,64%). In Irpinia il dato si ferma al 5,58%. Sopra la media nazionale Avellino città, che arriva al 7,66%. L’andamento dell’affluenza verrà aggiornato nel pomeriggio e in serata. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23 di oggi e ancora dalle 7 alle 15 di domani.