Affluenza ore 12, in Irpinia la più bassa in Campania: appena il 7%

Alle ore 12 l’affluenza alle elezioni regionali in Campania si ferma all’8,25%, un dato nettamente inferiore rispetto al 2020, quando alla stessa rilevazione aveva votato l’11,32%. Il calo è evidente in tutte le province: Avellino registra il dato più basso con il 7,03%, seguita da Benevento (7,33%), Salerno (8,20%), Caserta (8,25%) e Napoli, che guida la graduatoria con l’8,58%.

In Irpinia si conferma il quadro più critico: ad Avellino città l’affluenza è del 9,42%. Tra i comuni della provincia spicca Torre Le Nocelle con il 13,28%, mentre il fanalino di coda è Senerchia, dove si è recato alle urne appena il 2,36% degli aventi diritto. Partecipazione alta anche a Monteforte Irpino (12,16%), complice il voto simultaneo per il rinnovo del consiglio comunale.