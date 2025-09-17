Affidamenti e bilanci nel mirino: il Gip archivia le accuse agli ex amministratori

PRATOLA SERRA- Non ci sarà nessun processo per le ipotizzate contestazioni di falso in atto pubblico nei confronti di ex amministratori e dirigenti del Comune di Pratola Serra, nel procedimento nato da un esposto della Commissione Straordinaria del dicembre 2021. Il Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza ha condiviso la richiesta della Procura di Avellino di archiviare il procedimento (una parte delle contestazioni riguardavano l’ormai abrogato abuso d’ufficio). Gli indagati per cui è scattata l’archiviazione sono Antonello Pesa, tecnico del Comune di Pratola Serra, Miryam Feleppa, all’epoca segretaria comunale, l’ex sindaco Emanuele Aufiero, gli esponenti di esecutivo e consiglio comunale Angelo Capone, Maddalena Capone, Graziano Fabrizio, Simona Silano, Marianna Galdo, Felice De Palma. La difesa era rappresentata dagli avvocati Sabrina Mautone, Alberico Villani, Raffaele Petrillo, Enrico Matarazzo e Dario Cierzo.

Nel mirino delle indagini dei Carabinieri erano finiti una serie di procedimenti e affidamenti. Tra questi anche quello per il Restauro dell’organo della Chiesa, l’affidamento dell’Asilo Nido Comunale, le presunte liti temerarie per crediti certi nati da cessioni di credito da parte del Comune, la stessa questione del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Fatti per cui la stessa Procura aveva chiesto l’archiviazione, ora confermata anche dal Gip.