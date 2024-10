Affidamenti e appalti ai raggi X Nuove acquisizioni della Gdf in Comune

AVELLINO- La Procura di Avellino continua a monitorare affidamenti e appalti legati alla precedente gestione amministrativa. Questa mattina i militari dell’Aliquota di Pg della Guardia di Finanza sono tornati a Piazza Del Popolo per eseguire un decreto di esibizione degli atti relativi ad alcuni affidamenti e una serie di relative determine presso gli uffici del Comune di Avellino. Si tratterebbe di un’attività non direttamente collegata all’inchiesta Dolce Vita. Le verifiche sugli affidamenti al Comune di Avellino vanno infatti avanti parallelamente alle attività di indagine relative al procedimento noto come “Dolce Vita”. Per cui si tratta di un’attivita’ di accertamento che potrebbe determinare anche un fascicolo di indagine autonomo.

Aerre