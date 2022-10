“Adesso basta, vogliamo sapere la verità”. La disperazione di Romina Manzo a “Chi l’ha visto”

“Adesso basta, vogliamo sapere la verità”. Caso Manzo, la disperazione di Romina e delle sorelle di Mimì di nuovo sotto i riflettori di Chi l’ha visto. Dopodomani, mercoledì, la popolare trasmissione in onda su Rai Tre, condotta da Federica Sciarelli, dedicherà, ancora una volta, ampio spazio alla vicenda, ovvero alla scomparsa di Domenico Manzo avvenuta l’8 gennaio del 2021, a Prata Principato Ultra.

Romina Manzo, la figlia, indagata per sequestro di persona, sarà ospite in studio insieme all’avvocato Federica Renna e proverà, ancora una volta, a gridare non solo la sua innocenza ma anche la ferma volontà di sapere che fine abbia fatto il papà.

Lei e le zie, da sempre in prima linea, vogliono sapere la verità, qualunque essa sia. Ormai, a distanza di quasi due anni, hanno sete di giustizia. Le zie di Romina non saranno in studio, con loro la trasmissione si collegherà in diretta. A Prata anche la giornalista che, fin dall’inizio, segue il caso: Filomena Rorro.

Il “giallo” di Mimì tiene tutti con il fiato sospeso. I carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Avellino, coordinati dalla Procura, stanno indagando in maniera serrata. Oltre Romina, sono indagate altre persone. Ad ore, dovrebbe essere ascoltato uno di loro, Alfonso Russo.