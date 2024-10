Addio a Sammy Basso, malato di progeria

È morto Sammy Basso, biologo, attivista e scrittore italiano, malato di progeria, sindrome di invecchiamento precoce.

Il 28enne aveva fondato anche un’associazione per diffondere sempre di più, in tutto il mondo, la conoscenza su questa malattia rara e per promuoverne la ricerca.

Sammy è stato un esempio prezioso per tutti coloro che lo conoscevano, con la sua forza interiore ha reso la sua vita unica.

Ieri, a comunicare la triste notizia è stata proprio l’associazione con un post sui social “Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa”.