Addeo senza battiquorum, raggiunto poco dopo le 18 il 40%: attesa per i voti validi

A Marzano dura poco il battiquorum. Nessuna ansia per il sindaco uscente e la sua squadra. Alle 18:18 di oggi pomeriggio avevano infatti votato i 540 elettori (gli aventi diritto sono 1323 e dal computo deve essere stornato il numero dei residenti iscritti ma all’estero, la cosidetta lista AIRE) e il 40 per cento necessario a superare il primo step di una campagna elettorale senza avversari nel comune del Vallo di Lauro. Ma nonostante sia già raggiunto matematicamente il quorum, bisognerà attendere anche i voti validi espressi dagli elettori. Una formalità, che però sarà ufficiale solo domani pomeriggio nel corso dello scrutinio. Per cui l’ Addeo quater partirà ufficialmente nel pomeriggio di domani, allo scoccare della 265esima preferenza valida.