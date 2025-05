Ad Avellino la presentazione della relazione annuale del Garante Ciambriello

Il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, prof. Samuele Ciambriello, venerdì 9 maggio alle ore 11.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino – Palazzo della Prefettura, sito in Corso Vittorio Emanuele, n. 6, presenterà la Relazione annuale sulle condizioni delle carceri campane, degli SPDC (Servizi Psichiatrici di Diagnosi e cura) e le REMS (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) della nostra regione.

In particolare, la relazione, realizzata in collaborazione con l’Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale, approfondirà nello specifico, i dati e le problematiche emerse nel territorio della provincia di Avellino.

Ciò al fine di fornire un quadro delle condizioni in cui versano i ristretti negli Istituti Penitenziari avellinesi e nelle strutture deputate per affrontare le problematiche della salute mentale e di avviare un dibattito in grado di migliorare le condizioni degli operatori della giustizia e della sanità.

Per il Garante Ciambriello: “Colpisce il silenzio assordante della politica e della società civile sul carcere. Abbiamo il dovere di osservare la Costituzione che indica norme imprescindibili sulla detenzione in carcere. Il sovraffollamento rende inaccettabili anche le condizioni di lavoro del personale penitenziario. Da ormai 15 anni l’assistenza sanitaria dei detenuti è di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, gli istituti di pena avellinesi non sono esenti da aspetti critici che di fatto non permettono l’attuazione di un sistema efficiente di tutela sanitaria.”