Ad Avellino la benedizione degli animali nel segno di San Francesco

Anche quest’anno, presso la chiesa di San Ciro ad Avellino, si è svolta la consueta benedizione degli animali, un evento reso possibile grazie alla disponibilità e alla calorosa accoglienza di Padre Luciano. E’ quello che hanno voluto evidenziare gli attivisti dell’ Associazione “In Ricordo di Lacuna”, che ha partecipato alla benedizione.. Questo appuntamento, ormai divenuto una tradizione per la città, ha visto la partecipazione di numerosi cani, gatti e altri animali, trasformandosi in un momento di gioia condivisa per tutti.La benedizione non è solo una celebrazione della bellezza della natura e della creazione, ma è anche un’occasione per ricordare San Francesco d’Assisi, la cui figura ispiratrice e il grande amore verso gli animali continuano a emozionare. È un’opportunità per le persone e i loro amici a quattro zampe di ritrovarsi, creando un’atmosfera di affetto e amicizia.In questo giorno speciale, si è anche riflettuto sull’importanza del rispetto verso tutti gli animali. Padre Luciano ha ricordato gentilmente ai proprietari di portare sempre con sé un sacchetto per raccogliere gli escrementi dei propri animali, affinché il rispetto si estenda non solo verso gli animali, ma anche verso la comunità. Il volto sorridente di Padre Luciano, visibilmente felice della grande affluenza di “pelosetti” e dei loro accompagnatori, ha accompagnato i saluti e le benedizioni finali, con la promessa di un “arrivederci all’anno prossimo”. È stato, ancora una volta, un momento bello e significativo per tutti, unendo amanti degli animali e celebrando il legame prezioso che ci unisce a loro.