Ad Avellino il raduno nazionale di Goalball

La FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi), a sostegno delle attività di preparazione per i Campionati europei di goalball che si terranno a Rotterdam, in Olanda, dal 08 Agosto al 17 Agosto 2023, ha scelto Avellino quale sede per il prossimo raduno degli atleti guidati dal commissario tecnico Domenico Napolitano.

Il raduno si svolgerà, DALLE ORE 9.00 DI SABATO 11 MARZO, c/o la Palestra scolastica del Liceo Virgilio Marone, già sede di altre manifestazioni nazionali FISPIC, messa a disposizione, con grande slancio, dalla Dirigente Dott.ssa Lucia Forino, sempre attenta a lanciare sul territorio importanti messaggi di inclusione e di empowerment.

Parteciperanno atleti provenienti da varie parti dello stivale, dal Trentino Alto Adige alla Calabria: tra loro ci saranno alcuni atleti che hanno militato nel Gruppo sportivo di Avellino Nuova Realtà Campana come Gennaro Florio, in veste di allenatore in seconda, Salvatore Parisi, atleta, e Giuseppantonio Vitale in qualità di Vicepresidente Nazionale FISPIC.